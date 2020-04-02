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Подчуфарова: голые мужчины помогают концентрироваться на работе

Подчуфарова: голые мужчины помогают концентрироваться на работе
Биатлон 0

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, показала в своём «инстаграме» фотографию, сделанную в ходе домашней тренировки. Напомним, в настоящее время многие спортсмены вынуждены тренироваться дома в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Подчуфарова сфотографировалась во время просмотра телевизора, на экране которого оказалася мужчина с голым торсом.

«Шо за голые мужчины?» — спросил один из подписчиков.

«Помогают концентрироваться на работе», — ответила спортсменка.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-cd5GSJK7GJIpM3ojJiXF6_l_df7dz0gJreDo0/

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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