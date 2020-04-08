Драчёв допустил совместные сборы мужской и женской сборных России по биатлону

Мужская и женская сборные России по биатлону могут начать проводить совместные тренировочные сборы. Об этом рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
«Есть предложение объединить мужскую и женскую команды, чтобы они работали вместе. Это позволит отрабатывать сингл-микст, смешанные эстафеты, масс-старты. Во всех этих гонках нужны навыки контактной работы.
Смешанные эстафеты проводятся часто, они приносят много очков в зачёт Кубка наций, а мужская и женская команды в ходе последних двух сезонов у нас встречались только во время этапов Кубка мира. Так что рассмотрим вариант проведения совместных сборов», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками.
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