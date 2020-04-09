Логинов — о самоизоляции: стараюсь не выходить из дома, по два часа в день тренируюсь

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как проводит время в условиях самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
«Сейчас я нахожусь на полной самоизоляции, контактирую только со своей семьей. Неделю назад в масках и перчатках съездили с супругой в магазин. Стараюсь не выходить из дома. Сейчас 24 часа в сутки нахожусь с семьей. Для дочки это положительные моменты, когда вся семья в сборе и мы можем втроём проводить время. Кайфую, дочка за глазах растет, меняется с каждым днем. За три недели посмотрел только два фильма. Много времени провожу с женой и ребёнком. Телевизор включен, «Матч ТВ» смотрим.
Где-то два часа в день трачу на тренировки. Есть возможность делать кардионагрузку, приобрел беговой тренажёр. Я в спорте давно, накопились подручные средства, чтобы поддерживать форму. Сейчас нагрузки меньше и риск травмы тоже, это меня радует.
Я общаюсь со своим первым тренером. Каждый вносит свой вклад. И даже если человек помог мне на сотую процента, я скажу, что он был причастен к моему результату. Каждый по-своему помогает мне, это факт», — цитирует Логинова «Матч ТВ».
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