Миронова: вряд ли Норицын меня загубил. В целом он меня подвинул вперёд

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своём прогрессе под руководством Виталия Норицына.



«Загубил ли меня Виталий Норицын? Хороший вопрос. Могу сказать о Норицыне, что вряд ли он меня загубил. Во-первых, в прошлом сезоне у меня была первая медаль на Кубке IBU. В этом году — первая медаль на Кубке мира. Давайте подумаем, загубил он мой талант или раскрыл? Я понимаю, почему такие вопросы есть, если смотреть в целом, то он меня подвинул вперёд, даже в стрелковом плане. Я считаю, что он помог мне раскрыться, и, несмотря на то что после Нового года сезон пошёл нехорошо, всё равно спасибо ему.



На самом деле, очень рано на меня возложили надежды на борьбу за топ-5, топ-10. Дайте мне время, чтобы быть лидером, дайте мне время. Я не готова сразу вот стартовать психологически, а не потому что меня плохо подготовили. Не знаю, как объяснить, я будто перестала в себя верить. На меня это давит», — цитирует Миронову «Матч ТВ».



Миронова стала единственной россиянкой, которой удалось выиграть личную медаль на этапах Кубка мира в сезоне-2019/2020 — Светлана была третьей в спринте Хохфильцена (Австрия).