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СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России
СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 20 апреля, состоялось заседание Союза биатлонистов России, по итогам которого был утверждён новый тренерский штаб сборных России по биатлону. Также сообщается, что вице-президенту СБР В.Н. Польховскому поручено организовать работу по согласованию данных кандидатур тренеров с Минспортом РФ, а также совместно с кандидатами до 27 апреля 2020 года представить на утверждение правлению СБР списочный состав спортсменов на централизованную подготовку в сезоне-2020/2021.

Утверждённый тренерский штаб сборных России по биатлону

Мужчины:

Основной состав
Кабуков Роберт
Максимов Максим Геннадьевич
Истомин Артем Евгеньевич

Резерв
Князев Николай Николаевич
Волков Алексей
Шукалович Дмитрий Александрович

Женщины:

Основной состав
Королькевич Владимир Борисович
Загурский Николай Степанович

Резерв
Коновалов Сергей Александрович
Куваев Евгений Николаевич

Старший тренер по резерву (юниорский и юношеский составы):
Большаков Николай Геннадьевич

Юниоры:
Шестов Сергей Сергеевич
Спиридонов Павел Николаевич

Юниорки:
Андреев Александр Александрович
Хлусович Александр Дмитриевич

Юноши, девушки:
Охотников Игорь Юрьевич
Панков Евгений Анатольевич
Пчелкин Евгений Васильевич.

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