СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

Сегодня, 20 апреля, состоялось заседание Союза биатлонистов России, по итогам которого был утверждён новый тренерский штаб сборных России по биатлону. Также сообщается, что вице-президенту СБР В.Н. Польховскому поручено организовать работу по согласованию данных кандидатур тренеров с Минспортом РФ, а также совместно с кандидатами до 27 апреля 2020 года представить на утверждение правлению СБР списочный состав спортсменов на централизованную подготовку в сезоне-2020/2021.
Утверждённый тренерский штаб сборных России по биатлону
Мужчины:
Основной состав
Кабуков Роберт
Максимов Максим Геннадьевич
Истомин Артем Евгеньевич
Резерв
Князев Николай Николаевич
Волков Алексей
Шукалович Дмитрий Александрович
Женщины:
Основной состав
Королькевич Владимир Борисович
Загурский Николай Степанович
Резерв
Коновалов Сергей Александрович
Куваев Евгений Николаевич
Старший тренер по резерву (юниорский и юношеский составы):
Большаков Николай Геннадьевич
Юниоры:
Шестов Сергей Сергеевич
Спиридонов Павел Николаевич
Юниорки:
Андреев Александр Александрович
Хлусович Александр Дмитриевич
Юноши, девушки:
Охотников Игорь Юрьевич
Панков Евгений Анатольевич
Пчелкин Евгений Васильевич.
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