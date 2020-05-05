Биатлонист Волков рассказал, как отреагировал на лишение золота ОИ из-за допинга Устюгова

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Алексей Волков рассказал, как воспринял новость о лишении золотой олимпийской медали Сочи-2014. Напомним, в допинг-пробе одного из участников эстафетной четвёрки Евгения Устюгова обнаружили оксандролон, и золота Сочи-2014 лишись все участники той команды.

«В свете всего происходящего и постоянного давления на нашу страну, которое имело место на протяжении последних лет, я ждал подобного. Что история не закончена и что в любой момент те или иные санкции могут коснуться каждого.

То есть психологически после отстранения, а точнее, неприглашения многих российских атлетов на Олимпиаду в Корею я был готов к любому повороту событий. В 2018-м переживал сильно, сейчас уже, скажем так, мудрости набрался», — приводит слова Волкова «RT на русском».

По словам спортсмена, на это решение будет подана апелляция.

«Апелляция уже подготовлена, вопрос только в том, как скоро в связи с карантинной ситуацией в мире может пройти суд», — добавил он.