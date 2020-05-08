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Член правления СБР министр Якушев, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

Член правления СБР министр Якушев, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Биатлон 0

По информации «Чемпионата», член правления Союза биатлонистов России (СБР), министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев вчера, 7 мая, был выписан из больницы, где лежал с коронавирусом. В больницу Якушев попал 1 мая.

Якушев — член правления СБР с 2009 года.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 270 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн.

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