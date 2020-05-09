Антон Шипулин поздравил ветеранов своего округа с Днём Победы

Российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, как поздравил ветеранов из своего округа в Свердловской области с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«Сегодня с самого утра обзванивал ветеранов Великой Отечественной войны в своём округе. Хотелось каждого из них лично поздравить с этим великим, священным праздником — Днём Победы. Хотелось каждому из них сказать «спасибо».
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Знаете, когда позвонил Владимиру Ивановичу Архипову из Серова, даже не сразу понял, что с ветераном разговариваю. Голос на том конце провода был такой бодрый, весёлый, будто молодой человек ответил мне. Владимир Иванович узнал меня, говорит, следил за моими гонками в биатлоне. Кстати, сам он в прошлом профессиональный волейболист. Несмотря на солидный возраст, Владимир Иванович спорт не оставляет и сейчас — каждое утро делает зарядку. Говорит, жену тоже привлекает к занятиям спортом. Вот это я понимаю!
Договорились с Владимиром Ивановичем, что обязательно встретимся, как только закончится пандемия. Приеду в Серов, выпьем чаю, пообщаемся. Правда, Владимир Иванович предложил выпить не только чаю, но и чего покрепче. Проговорили с Владимиром Ивановичем, наверное, полчаса, не меньше, и на душе, знаете, так тепло сразу стало. Очень жду нашей встречи.
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Да, сегодня 9 мая проходит не так, как мы привыкли. Нет широких и торжественных парадов, многокилометровых колонн «Бессмертного полка». Но ничто не заставит нас забыть о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. 9 мая — это история каждой семьи, это гордость и это память, которую нам передали наши отцы и матери, а мы обязаны передать своим детям. Память о той кровопролитной войне необходимо пронести сквозь годы, чтобы никогда наш мир больше не погрузился в пучину крови, страданий и потерь. Это великий урок. Наши ветераны сражались за наши жизни, за мирное небо над нашими головами, за нашу возможность быть счастливыми и любить. Поздравляю от всего сердца всех нас с великим Днём Победы!» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «инстаграме».
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