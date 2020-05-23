Союз биатлонистов России назвал лучших стрелков сезона-2019/2020

Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала статистику точности стрельбы спортсменов национальной сборной в сезоне -2019/2020. Тройку лучших у мужчин составили биатлонисты, по разным причинам выступившие не на всех этапах.

Молодой Кирилл Стрельцов с 97% попаданий (39 из 40) занял первое место. У Антона Бабикова также только один промах (29 из 30) и 96%. Тройку лучших замкнул ещё один молодой талант — Карим Халили, у него 90% попаданий (73 из 81).

Лучшим среди основного состава сборной стал Александр Логинов, расположившийся на четвёртой позиции с 88% точности (338 из 384).

Среди женщин самыми меткими стали Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, показавшие 83% точности. Тройку лучших замкнула Тамара Воронина, у неё этот показатель составил 82%.

Со статистикой в полном объёме можно ознакомиться в «твиттере» СБР.