Постригай — о политической карьере Шипулина: Антон — грамотный, у него всё получится

Олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира в гребле на байдарках Юрий Постригай поделился мнением о перспективах политической карьеры бывшего биатлониста Антона Шипулина.



«Поддерживаю отношения с биатлонистом Антоном Шипулиным. Меня часто спрашивают, как отношусь к тому, что Антон стал депутатом Государственной думы. Мне кажется, он сделал осознанный выбор.



Если у тебя есть что сказать людям, если можешь оказать помощь в решении накопившихся проблем, то почему бы и нет. Антон — грамотный и инициативный человек, у него всё получится.



Что получится у нашего общества после победы над коронавирусом? Русские люди сталкивались и не с такими трудностями. Они сильны во всех жизненных аспектах. Им говорят – сидите дома, а на улицах полным-полно народа. Конечно, наша жизнь изменится. Будем обходить стороной всех, кто кашляет и чихает. Если серьезно, всё зависит от того, в каком ключе перевариваешь поступающую информацию. Если в правильном, то будем общаться, как прежде. Ведь мир так устроен, что в случае появления угрозы мы должны переболеть, выработать иммунитет, и тогда у нас всё будет хорошо», — цитирует Постригая «Команда России».