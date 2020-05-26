Биатлонистка Юрлова-Перхт показала чувство равновесия, балансируя на канате. Видео
Чемпионка мира 2015 года по биатлону россиянка Екатерина Юрлова-Перхт выложила в свой «инстаграм» видео, в котором можно посмотреть, как она балансирует на канате, успешно удерживая равновесие.
«Наполни энергией свой день», — подписала она видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время 35-летняя Юрлова-Перхт ввиду ситуации с распространением коронавируса находится на самоизоляции. Она чемпионка мира в индивидуальной гонке (2015 год), серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте (2019 год), победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования (2019 год), многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.
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