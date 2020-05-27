«Стричься надо или так тоже хорошо?» Губерниев сменил имидж и показал фото
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в «Инстаграме» фото, на которой можно оценить его новый имидж. Губерниев попросил подписчиков сообщить, нравится ли он им в таком виде.
«Красоту не остановишь, не поймаешь! Стричься надо, ребята? Или так тоже хорошо?» — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Лучше побриться!».
«Отращивай дальше! На крайняк, волосы потом продать сможешь. Чёрт знает сколько без работы ещё сидеть придётся».
«Видать, из Сходни мужчина!»
«Клёши, батник, гитара — и сердце пополам, у всех девчонок».
«Так можно батюшку в кино играть».
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