«Стричься надо или так тоже хорошо?» Губерниев сменил имидж и показал фото

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в «Инстаграме» фото, на которой можно оценить его новый имидж. Губерниев попросил подписчиков сообщить, нравится ли он им в таком виде.

«Красоту не остановишь, не поймаешь! Стричься надо, ребята? Или так тоже хорошо?» — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Лучше побриться!».

«Отращивай дальше! На крайняк, волосы потом продать сможешь. Чёрт знает сколько без работы ещё сидеть придётся».

«Видать, из Сходни мужчина!»

«Клёши, батник, гитара — и сердце пополам, у всех девчонок».

«Так можно батюшку в кино играть».