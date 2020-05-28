Дмитрий Терехов, комментирующий биатлон на Первом канале, заразился коронавирусом

Спортивный комментатор Дмитрий Терехов сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».



«Этот пост посвящён некоторым моим знакомым, гордо именующим себя «коронадиссидентами». Тем, кто отрицает сам факт существования вируса (заболевших среди знакомых ведь нет), или переобувшимся в процессе, ибо задолбало… А потому гуляющим без каких-либо ограничений, дышашим очистившимся московским воздухом (полезно ведь), гоняющим с друзьями на природу на шашлыки, во всём ищущим заговор, и т.д и т.п…



Меня накрыло 8 мая. Теми самыми симптомами, о которых уже все наслышаны. Было худо, но терпимо. Два теста, сданные с разницей менее чем в сутки, дали разный результат. Один был положительным (не знаю, почему так). И я сел. Сел взаперти на 20 дней в четырёх стенах своей квартиры. С соцмониторингом и прочими занимательными плюшками. Сел благодаря таким Д`Артаньянам, как вышеперечисленные отрицатели. Если вам плевать на своё здоровье и здоровье близких, это, безусловно, ваш выбор. Можете дальше гулять, агитировать против власти и мониторинга, посылать патрули со штрафами, водить детей на площадки, ломиться в магазины без масок и перчаток…



Но у каждого здравомыслящего человека должна быть мера ответственности перед другими, совсем не знакомыми людьми. Будучи бессимптомными носителями ковида, вы стреляете веерно без оружия. И хорошо, если пуля пройдёт навылет, как у меня. А если нет, то будет такая же трагедия в семье, как у Леонида Шлыкова. Общество формирует не власть, а хомо сапиенс. Увы, оказывается сапиенс среди нас не так уж и много», — подписал фотографию отсканированного результата теста Терехов.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В России зафиксировано уже более 379 тыс. случаев заражения. 150 тыс. человек излечились.