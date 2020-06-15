А. Резцова: почему в экспертный совет входит Хованцев? Со сборной он ничего не показал

Трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова прокомментировала решение сформировать на базе Союза биатлонистов России (СБР) экспертный совет, в который войдут Анатолий Хованцев, Александр Елизаров и Александр Привалов.



«Попробовать всё можно. У нас такой беспредел, что крайности уже начались. Цепляемся за всё. Может быть, старейшины чем-то помогут, подскажут. Не знаю, почему в экспертный совет входит Хованцев: он работал с командой и ничего большого не показал. По крайней мере, никаких новшеств, которые помогли бы результатам, я не увидела. Хуже не будет, хотя Елизаров давно отошёл от биатлона.



Конечно, у них за плечами огромный опыт и тренеров, и руководителей. Но всё меняется: и в мире, и в российском биатлоне. Возможно, они вернут в команду азы, которые забыли. А то сейчас считают, что проще покататься два часа на роллерах, чем провести полтора часа имитации.



Что касается возраста Привалова, Александр Васильевич – молодец. У него светлый разум и память. Он часто подсказывает, бывает на тренерских советах, но его никто не слышит, списывая на 86-летний возраст. Как раз он побольше многих поможет. При этом заставить тренеров они не смогут, только подсказать», — цитирует Резцову «Всёпроспорт».