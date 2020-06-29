«Спортсменам важно спокойствие». Носкова призвала дать тренерам сборной работать дольше

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова поделилась мнением о причинах неудачного выступления сборной России в последние годы.

«Последнее время наш биатлон штормит. В том числе по тренерским вопросам. Хотелось бы стабильности. Спортсменам важно спокойствие, когда они точно знают тренеров, их планы и требования. Когда наставники каждый год меняются – это не очень хорошо. Новые специалисты ведь приходят с другим видением подготовки, своими критериями.

Хотелось бы, чтобы тренер отрабатывал полностью четырёхлетний олимпийский цикл. Тогда можно ждать результатов. Наставник спокойно выстроит план – когда дать объёмные тренировки, когда скоростно-силовые.

Тренер будет знать особенности каждого спортсмена, ведь со «сборниками» нужно работать индивидуально. А когда приходит новый специалист – ему нужно время, чтобы познакомиться с атлетом, понять, что ему необходимо для улучшения результатов. Возьмём нашего лидера – Александра Логинова. Он много лет работает со своим личным тренером, что и даёт достойные результаты», — цитирует Носкову «Тюменская Арена».