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Санитра: у сестёр Семеренко ещё есть резерв

Санитра: у сестёр Семеренко ещё есть резерв
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Юрай Санитра рассказал о подготовке команды к новому сезону и оценил перспективы 34-летних Валентины и Виты Семеренко.

«У сестёр Семеренко ещё есть резерв. Работаем сейчас над тем, чтобы немного изменить некоторые моменты – в тренировках, стрельбе, психологии. Смотрю на будущее сестёр Семеренко очень оптимистически.

Вместе с командой будем работать над стрельбой — по скорострельности мы находимся в списке одних из лучших команд в мире.

Вижу, что с девушками нужно проводить больше работы. У них скорость стрельбы была лимитом и в прошлом сезоне.

В команде очень хорошая, рабочая атмосфера. Вижу, что и ребята, и девушки с очень серьезным отношением выполняют большой объём работы на тренировке», — заявил Санитра в эфире телеканала «Перший».

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