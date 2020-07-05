Санитра: у сестёр Семеренко ещё есть резерв

Главный тренер сборной России по биатлону Юрай Санитра рассказал о подготовке команды к новому сезону и оценил перспективы 34-летних Валентины и Виты Семеренко.
«У сестёр Семеренко ещё есть резерв. Работаем сейчас над тем, чтобы немного изменить некоторые моменты – в тренировках, стрельбе, психологии. Смотрю на будущее сестёр Семеренко очень оптимистически.
Вместе с командой будем работать над стрельбой — по скорострельности мы находимся в списке одних из лучших команд в мире.
Вижу, что с девушками нужно проводить больше работы. У них скорость стрельбы была лимитом и в прошлом сезоне.
В команде очень хорошая, рабочая атмосфера. Вижу, что и ребята, и девушки с очень серьезным отношением выполняют большой объём работы на тренировке», — заявил Санитра в эфире телеканала «Перший».
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