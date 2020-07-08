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Глазырина: ещё в феврале думала, что переболела в Италии коронавирусом

Глазырина: ещё в феврале думала, что переболела в Италии коронавирусом
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала об отношении к коронавирусу.

«Были случаи и у знакомых, и у родных. Понимаю всю опасность коронавируса. И до сих пор меры предосторожности соблюдаем. Вот здесь — в маске через проходную, температуру утром и вечером измеряем в гостинице.

Опасность не преувеличена, она есть. Но, когда знаешь об этом больше, ты лучше готов к этому.

И тем более я так сильно болела в феврале, думала, что переболела им в Италии. Но тесты сдала – всё отрицательно. То есть иммунитета к коронавирусу нет», – цитирует Глазырину Sports.ru со ссылкой на корреспондента ТРК «Моя Удмуртия» Илью Вихарева.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Кубок мира сезона-2019/2020 был завершён досрочно.

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