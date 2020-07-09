Поршнева, Халиуллина и Гербулова вошли в состав резервной команды на сбор в Чайковском
Старший тренер резервной женской сборной России Сергей Коновалов назвал имена биатлонисток, которые пройдут первый предсезонный сбор состава в Чайковском.
В состав команды включены чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина, чемпионки России Наталья Гербулова и Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Екатерина Носкова (Мошкова), двукратная чемпионка мира среди девушек Анастасия Гореева. Также к работе с командой подключены чемпионка России Елизавета Каплина и Анастасия Егорова. Об этом сообщает ТАСС.
Сбор пройдёт в период с 8 по 28 июля в Чайковском. Перед началом подготовки, которая будет проходить в закрытом режиме, вся команда пройдёт тестирование на коронавирус.
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