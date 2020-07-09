Пресс-конференция Драчёва отменена. Глава СБР хотел отчитаться о работе на своём посту

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не станет проводить запланированную на 9 июля пресс-конференцию. Как сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по проверке документов СБР Александр Старовойтов, причиной такого решения стала высокая загруженность Драчёва.
«На пресс-конференции Владимир Петрович планировал представить отчёт о деятельности на посту главы СБР. Насколько я понимаю, он принял решение сделать это уже на конференции СБР 11 июля.
Предполагаю, что Владимир Петрович будет на конференции 11 июля, потому что первый пункт её повестки — отчёт президента. Я видел его отчёт, лично меня он впечатлил. У всех может быть своё субъективное отношение к тому, что должен делать президент и чего он делать не должен, но, не говоря ничего плохого о предыдущих президентах СБР, замечу, что бывшим и будущим главам федерации дай бог успеть за весь срок полномочий сделать то, что удалось Владимиру Петровичу за два года», — цитирует Старовойтова ТАСС.
Напомним, 11 июля состоятся внеочередные выборы главы СБР, на которых единственным конкурентом Драчёва станет член правления организации Виктор Майгуров.
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