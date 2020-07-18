Вирер: с приходом популярности поняла, что мне не нравится быть в центре внимания

Итальянская биатлонистка, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Доротея Вирер рассказал о женственности в спорте.



«Знаете, в детстве у меня не было любимого спортсмена, но я всегда впечатлялась горнолыжницей Линдси Вонн — она была сильной и женственной в одно и то же время.



Мне, к примеру, нравится чувствовать, что я хорошо выгляжу. Бывает, на мне много макияжа», бывает, меньше. Это моё личное дело. Из-за винтовки за спиной наш биатлон представляется мужским видом спорта, однако я пытаюсь быть максимально женственной.



С приходом популярности я поняла, что мне не нравится быть в центре внимания. То, как некоторые люди смотрят на меня, когда узнают… Это смущает меня, я чувствую, что не сильно уверенна в себе", — цитирует Вирер Vanity Fair.



Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, она трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. В активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.

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