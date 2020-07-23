Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Резцова и Павлова пропустят сбор в Сочи. К сборной может присоединиться Куклина

Резцова и Павлова пропустят сбор в Сочи. К сборной может присоединиться Куклина
Биатлон 0

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что биатлонистки Кристина Резцова, Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт пропустят второй тренировочный сбор команды.

Первый предсезонный сбор проходил в Ижевске. В составе команды работали Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.

«В Сочи останутся те же семь человек. К ним, возможно, присоединится Лариса Куклина», — приводит слова Шашилова ТАСС.

Помимо этого Шашилов сообщил, что Резцова и Павлова будут работать самостоятельно до летнего чемпионата России, который пройдёт в Тюмени в сентябре.

Второй тренировочный сбор в Сочи стартует 1 августа.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020