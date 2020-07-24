Касперович не исключил, что Логинов может пропустить и второй сбор национальной команды

Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России Александра Логинова, поделился мыслями на тему возможного участия подопечного во втором сборе национальной команды в Рыбинске. Первый сбор Логинов пропустил.



«Будем обсуждать ещё. Я 28 июля буду в Москве, где будет возможность встретиться с тренерами. Ещё нужно будет понять, в какой ситуации находится спортсмен, буду также вести беседу и с ним. Всё же ситуация немного поменялась, так как сбор не планировали снова проводить в Рыбинске. Коронавирус ещё продолжает диктовать условия. В места, запланированные старшим тренером Юрием Каминским, сборная выехать не может. Сейчас нет ясности, будем встречаться и решать.



Помимо тренировок, есть и личная жизнь, где тоже существуют определённые проблемы. Важно, чтобы решение не повлияло на состояние, чтобы спортсмен чувствовал себя психологически уверенно», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».