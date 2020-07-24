Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Касперович не исключил, что Логинов может пропустить и второй сбор национальной команды

Касперович не исключил, что Логинов может пропустить и второй сбор национальной команды
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России Александра Логинова, поделился мыслями на тему возможного участия подопечного во втором сборе национальной команды в Рыбинске. Первый сбор Логинов пропустил.

«Будем обсуждать ещё. Я 28 июля буду в Москве, где будет возможность встретиться с тренерами. Ещё нужно будет понять, в какой ситуации находится спортсмен, буду также вести беседу и с ним. Всё же ситуация немного поменялась, так как сбор не планировали снова проводить в Рыбинске. Коронавирус ещё продолжает диктовать условия. В места, запланированные старшим тренером Юрием Каминским, сборная выехать не может. Сейчас нет ясности, будем встречаться и решать.

Помимо тренировок, есть и личная жизнь, где тоже существуют определённые проблемы. Важно, чтобы решение не повлияло на состояние, чтобы спортсмен чувствовал себя психологически уверенно», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020