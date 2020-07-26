Коукалова — о пандемии: не рискую без необходимости, но полная изоляция может быть вредной

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, завершившая карьеру, поделилась мнением о пандемии коронавируса и мерах безопасности.

«Я регулярно занимаюсь спортом, нахожусь в движении, работаю над иммунитетом. Я не подвержена риску заражения коронавирусом. Я не рискую без необходимости, у меня пожилые родители, есть члены семьи со слабым иммунитетом, за них я беспокоюсь.

В то же время стараюсь полноценно жить и работать, но мне приходится менять свою программу. Я отменяю некоторые деловые встречи и мероприятия. Я отказываюсь фотографироваться на улице, ведь надо стоять близко. Если я вам откажу, не обижайтесь. Социальное дистанцирование важно.

Считаю, что нужно продолжать жить. Дезинфицируйте руки, надевайте маски. Не рискуйте просто так, но живите так, как считаете нужным. Полная изоляция может быть психологически вредной», — написала Коукалова в своём «инстаграме».