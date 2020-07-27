Васильев: Малышко весь прошлый сезон уничтожили

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением, как должен проводиться отбор на декабрьские этапы Кубка мира.

«Должен соблюдаться принцип вертикали. Ротация должна быть только среди тех, кто поехал на Кубок мира и Кубок IBU. Никаких спортсменов с Кубка России! Если кто-то очень выделяется и находится в хорошей форме, его надо везти только на Кубок IBU.

А кто не очень показал себя на Кубке мира, ни в коем случае не отправлять на Кубок России. Только на Кубок IBU. А не так, как в прошлом году поступили с Дмитрием Малышко.

Его отправили на Кубок России, хотя он был сильнее некоторых спортсменов, которые были на Кубке IBU. Это же несусветная глупость. Парню весь сезон уничтожили, а сейчас он рассуждает, что ему делать.

Он тренируется, хочет выступить на летнем первенстве страны. В прошлом сезоне его просто уничтожили. Должна чётко соблюдаться вертикаль, про которую я говорю», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».