Михаил Шашилов рассказал о запланированном сборе женской команды в Австрии

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что команда может провести тренировочный сбор в Рамзау (Австрия).
«Запланирован Рамзау, но как это будет выглядеть, ещё не знаю. Там проблема с экипировкой, с лыжами, но, думаю, мы это решим.
Границы пока закрыты, остается только ждать», — цитирует Шашилова «Р-Спорт».
Напомним, первый тренировочный сбор основной состав национальной команды провёл в Ижевске. С командой работали Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова. Представительницы резервной сборной тренировались в Чайковском.
Второй тренировочный сбор женской сборной России пройдёт в Сочи с 2 по 26 августа.
Предыдуший биатлонный сезон завершился досрочно из-за распространения коронавирусной инфекции. Старт сезона-2020/2021 намечен на 28 ноября — тогда пройдёт первый этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
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