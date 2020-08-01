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Михаил Шашилов рассказал о запланированном сборе женской команды в Австрии

Михаил Шашилов рассказал о запланированном сборе женской команды в Австрии
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что команда может провести тренировочный сбор в Рамзау (Австрия).

«Запланирован Рамзау, но как это будет выглядеть, ещё не знаю. Там проблема с экипировкой, с лыжами, но, думаю, мы это решим.

Границы пока закрыты, остается только ждать», — цитирует Шашилова «Р-Спорт».

Напомним, первый тренировочный сбор основной состав национальной команды провёл в Ижевске. С командой работали Светлана Миронова, Тамара Воронина, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Екатерина Глазырина, Виктория Сливко и Валерия Васнецова. Представительницы резервной сборной тренировались в Чайковском.

Второй тренировочный сбор женской сборной России пройдёт в Сочи с 2 по 26 августа.

Предыдуший биатлонный сезон завершился досрочно из-за распространения коронавирусной инфекции. Старт сезона-2020/2021 намечен на 28 ноября — тогда пройдёт первый этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

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