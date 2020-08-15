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Поварницын: сбор в Рыбинске завершён! Провели много работы, пора и отдохнуть

Поварницын: сбор в Рыбинске завершён! Провели много работы, пора и отдохнуть
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Поварницын заявил, что завершил сбор в Демино. Спортсмен опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сделанную в автомобиле. На нём спортсмен вместе с родителями уехал из Карелии.

«Трое в машине, не считая собаки. Сбор в Рыбинске закончен! Провели много работы, пора и отдохнуть. Удачно вышло, что родители возвращались из Карелии и смогли забрать по дороге домой», – написал Поварницын в «Интаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского спортсмена.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира в Норвегии. Поварницын в минувшем сезоне выступал на Кубке IBU, пропустив основную часть Кубка мира.

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