Поварницын: сбор в Рыбинске завершён! Провели много работы, пора и отдохнуть
Российский биатлонист Александр Поварницын заявил, что завершил сбор в Демино. Спортсмен опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сделанную в автомобиле. На нём спортсмен вместе с родителями уехал из Карелии.
«Трое в машине, не считая собаки. Сбор в Рыбинске закончен! Провели много работы, пора и отдохнуть. Удачно вышло, что родители возвращались из Карелии и смогли забрать по дороге домой», – написал Поварницын в «Интаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского спортсмена.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира в Норвегии. Поварницын в минувшем сезоне выступал на Кубке IBU, пропустив основную часть Кубка мира.
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