Тренер по стрельбе женской сборной России: меня не устраивает рубеж за 30 секунд

Тренер по стрельбе женской сборной России Алексей Волков рассказал о работе, которая ведётся во время подготовки к новому сезону.

«Очень много над изготовкой работаем. Меня не устраивает рубеж за 30 секунд. У меня есть определённое понятие, сколько оптимально можно времени потратить на огневой рубеж, чтобы провести качественную стрельбу.

Соглашусь, бывает, пришёл на стрельбище, у тебя ветровая установка. В этом случае стрельбу не загонишь во временные рамки. Но если всё идеально, а спортсмен стреляет 30 и более секунд, это неправильная работа», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап, который должен был проходить в Норвегии.