Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов объявил об уходе в политику

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов сообщил о решении начать политическую карьеру. Он будет баллотироваться в городскую думу Ижевска.

«Самый частый вопрос, который я слышу теперь: зачем я иду из спорта в политику? Отвечу на него просто. На фото за моей спиной – скейт-парк возле УдГУ. Ежедневно здесь собираются сотни молодых ребят со всего города. В прошлом году здесь провели этап Кубка России по скейтбордингу и этап чемпионата мира по памп-треку.

А 2 года назад здесь был полузаброшенный пустырь, усеянный окурками и пустыми пивными бутылками. Место, к которому неприятно было подходить, пожалуй, каждому ижевчанину.

Этот проект вместе с командой Фонда поддержки местных инициатив «Сообщество» и при поддержке главы Удмуртии Александра Бречалова и правительства республики мы реализовали в рекордные сроки – всего за 3 месяца. И я иду в политику, чтобы таких проектов по всему Ижевску было как можно больше.

Моя главная цель – благоустроенный Ижевск, где созданы все условия для ежедневного занятия спортом, раскрытия молодых талантов и здорового образа жизни. И, вопреки словам критиков, я знаю, как достичь этой цели», — написал Черезов в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ивана Черезова.