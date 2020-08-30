Сазонова и Первушин выиграли масс-старты на ЧР по летнему биатлону

Чемпионат России по летнему биатлону в Рыбинске завершился масс-стартами. В женской гонке с общего старта победила Юлия Сазонова, в мужской – Михаил Первушин.

Отметим, что победители и призёры не избежали ошибок в стрельбе. При этом Сазонова оказалась быстрее соперниц, допустивших меньшее количество промахов, чем она.



Чемпионат России по летнему биатлону. Рыбинск

Масс-старт. Женщины



1. Юлия Сазонова (Свердловская обл./Карелия) – 38.59,4 (4).

2. Екатерина Муралеева (Башкортостан) – отставание 17,4 (3).

3. Мария Козлова (Москва/ЯНАО) — +33.9 (2).



Масс-старт. Мужчины



1. Михаил Первушин (Московская обл.) – 37.59,8 (2).

2. Илья Гаврилов (Москва) — +6,1 (2).

3. Валентин Михайлов (Башкортостан) — +15,4 (4).