Тренер сборной Норвегии по стрельбе: Й. Бё иногда «выключается», упуская шанс победить

Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе рассказал о совместной работе с биатлонистом Йоханнесом Бё. По словам Мазе, у Бё были серьёзные недочёты в стрельбе.

«Я ставил перед Йоханнесом цель стать стабильнее. Когда я наблюдал за ним, знал, что он иногда «выключается». Бывает, что стреляет быстро и упускает шанс победить.

Помню, как в 2018 году на этапе в Контиолахте Мартен Фуркад заболел перед спринтом. Йоханнес мог выиграть жёлтую майку, но на стойке стрелял, как настоящий маньяк. Он допустим два промаха. Тот эпизод мог изменить историю того сезона.

В тот день мы с ним долго разговаривали. И я сказал ему, что он должен быть стабильнее. Я сказал: «Ты хочешь быть одним из лучших в мире, так веди себя как лучший». Тогда он изменил мышление», — цитирует Мазе пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).