CAS опять отложил решение по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вновь отложил решение по допинговому делу спортсменок.
Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменок серебра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили ещё и серебра в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS, слушания по делу прошли в начале марта.
«К сожалению, мы получили новое уведомление CAS, согласно которому срок для подготовки решений в очередной раз был продлён. Срок продлевается уже в третий раз.
Мы рассчитывали на то, что при всей сложности дел полугода будет вполне достаточно для подготовки решений. Теперь мы вынуждены ждать ещё два месяца, решения следует ожидать в конце октября — начале ноября. Надеемся, что увеличение срока изготовления решений не используется для оказания давления на арбитров», — цитирует Панича «Р-Спорт».
- 8 сентября 2020
-
16:33
-
16:00
-
15:09
-
13:24
-
13:01
-
00:19
- 7 сентября 2020
-
21:25
-
18:58
-
17:49
-
13:30
-
09:17
- 6 сентября 2020
-
23:05
- 5 сентября 2020
-
21:17
-
19:14
-
18:42
-
12:54
-
09:26
- 4 сентября 2020
-
23:44
-
17:22
-
10:01
- 3 сентября 2020
-
21:02
-
19:41
- 2 сентября 2020
-
22:52
-
22:29
-
21:04
-
20:29
-
18:31
-
15:20
-
12:33
-
01:11
- 1 сентября 2020
-
23:06
-
22:23
-
19:25
-
18:49
-
14:28