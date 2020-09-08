CAS опять отложил решение по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вновь отложил решение по допинговому делу спортсменок.

Напомним, Зайцева, Вилухина и Романова подозреваются в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменок серебра в эстафете. Что касается Вилухиной, то её лишили ещё и серебра в спринте. Биатлонистки подали апелляцию в CAS, слушания по делу прошли в начале марта.

«К сожалению, мы получили новое уведомление CAS, согласно которому срок для подготовки решений в очередной раз был продлён. Срок продлевается уже в третий раз.

Мы рассчитывали на то, что при всей сложности дел полугода будет вполне достаточно для подготовки решений. Теперь мы вынуждены ждать ещё два месяца, решения следует ожидать в конце октября — начале ноября. Надеемся, что увеличение срока изготовления решений не используется для оказания давления на арбитров», — цитирует Панича «Р-Спорт».