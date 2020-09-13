«Неужели лето прошло?» Лариса Куклина опубликовала фотографию в купальнике

Российская биатлонистка Лариса Куклина, которая находится на сборе национальной команды в Тюмени, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в купальнике.

«Неужели лето прошло? У меня у одной с годами время быстрее лететь начинает? Вроде вчера весна была, а сегодня смотрю в календарь и вижу середину сентября», – написала Куклина.

Фото можно посмотреть на странице Ларисы Куклиной в «Инстаграме».

Там же, в Тюмени, с 19 по 22 сентября пройдёт летний чемпионат России по биатлону, в котором примут участие спортсмены сборной. Куклина присоединилась к команде только в «Жемчужине Сибири», первые сборы она провела индивидуально вместе со своим супругом Михаилом. Один из сборов они провели в Приэльбрусье.