Биатлонистка Виттоцци показала фото в красном купальнике. Губерниев отреагировал

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографии с отдыха. На снимках спортсменка, одетая в красный купальник, плещется в воде.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Лизы Виттоцци.

В комментариях к посту отметился, в частности, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Моя любовь и сладость», — написал комментатор.

Вот что написали другие пользователи.

«Ты выглядишь так прекрасно! Хорошего отдыха, Лиза».

«Какая сладкая Лиза! Удачи зимой».

«Тело суперженщины».

25-летняя Лиза Виттоцци — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка мира среди юниоров.