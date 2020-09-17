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Биатлонистка Виттоцци показала фото в красном купальнике. Губерниев отреагировал

Биатлонистка Виттоцци показала фото в красном купальнике. Губерниев отреагировал
Биатлон 0

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографии с отдыха. На снимках спортсменка, одетая в красный купальник, плещется в воде.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Лизы Виттоцци.

В комментариях к посту отметился, в частности, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Моя любовь и сладость», — написал комментатор.

Вот что написали другие пользователи.

«Ты выглядишь так прекрасно! Хорошего отдыха, Лиза».
«Какая сладкая Лиза! Удачи зимой».
«Тело суперженщины».

25-летняя Лиза Виттоцци — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

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