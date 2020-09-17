Биатлонистка Виттоцци показала фото в красном купальнике. Губерниев отреагировал
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографии с отдыха. На снимках спортсменка, одетая в красный купальник, плещется в воде.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Лизы Виттоцци.
В комментариях к посту отметился, в частности, известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
«Моя любовь и сладость», — написал комментатор.
Вот что написали другие пользователи.
«Ты выглядишь так прекрасно! Хорошего отдыха, Лиза».
«Какая сладкая Лиза! Удачи зимой».
«Тело суперженщины».
25-летняя Лиза Виттоцци — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете, четырёхкратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка мира среди юниоров.
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