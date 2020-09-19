Сливко победила в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России
В Тюмени завершилась женская индивидуальная гонка летнего чемпионата России. Обладательницей золотой медали стала представительница тюменской области Виктория Сливко. 15-километровую дистанцию она преодолела за 45 минут и 2,5 секунды.
Второе место у Екатерины Глазыриной из Свердловска, третьей стала ещё одна представительница Свердловска — Светлана Миронова.
Летний чемпионат России. Индивидуальная гонка, 15 км.
1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 45:02.5 (1)
2. Екатерина Глазырина (Свердловская область) +10.9 (1)
3. Светлана Миронова (Свердловская область) +58.8 (3)
4. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1:28.3 (3)
5. Кристина Смирнова (ХМАО-Югра) +1:36.4 (1)
6. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1:49.1 (1).
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