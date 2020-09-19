Акимова, выступившая впервые за два года, рассказала о целях на будущее

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала возвращение в большой спорт. После двухлетней паузы в профессиональных выступлениях бронзовый призёр чемпионата мира стала восьмой в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России в Тюмени.



«Перерыв был большой, состояние оставляет желать лучшего, но я немного разгоняюсь, время до зимы есть. С биатлоном и не собиралась заканчивать. Просто два года назад у меня сменились жизненные ориентиры — важным стали семья, дети. Тогда не загадывала, как всё сложится.



Сейчас движут родные и близкие. Задача в спорте — набрать прежнюю форму, стабильно выступать и совершенствоваться. Олимпиада? Думаю, такая цель есть у всех и, конечно, у меня тоже. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Акимову ТАСС.