Дмитрий Малышко пробежал Московский марафон

Российский биатлонист Дмитрий Малышко принял участие в Московском марафоне. Дистанцию 42,2 км он преодолел за 3 часа 44 минуты и 22 секунды. В своей возрастной категории 33-летний спортсмен занял 597-е место, в общей классификации — 2376-е. Об этом сообщает ТАСС.



Победителями марафона стали Юрий Чечун и Сардана Трофимова, установившая личный рекорд на этой дистанции.



Московский марафон проводится с 2013 года. В 2020-м в нем приняло участие около 25 тысяч человек. Полную дистанцию преодолело около 3 тысяч участников.



Малышко потерял место в составе сборной России в ходе прошлого сезона. Ранее в СМИ появились сообщения о возможном завершении Малышко карьеры.