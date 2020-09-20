Дмитрий Малышко пробежал Московский марафон
Российский биатлонист Дмитрий Малышко принял участие в Московском марафоне. Дистанцию 42,2 км он преодолел за 3 часа 44 минуты и 22 секунды. В своей возрастной категории 33-летний спортсмен занял 597-е место, в общей классификации — 2376-е. Об этом сообщает ТАСС.
Победителями марафона стали Юрий Чечун и Сардана Трофимова, установившая личный рекорд на этой дистанции.
Московский марафон проводится с 2013 года. В 2020-м в нем приняло участие около 25 тысяч человек. Полную дистанцию преодолело около 3 тысяч участников.
Малышко потерял место в составе сборной России в ходе прошлого сезона. Ранее в СМИ появились сообщения о возможном завершении Малышко карьеры.
- 20 сентября 2020
-
14:34
-
11:45
-
11:33
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2020
-
17:51
-
14:05
-
13:08
-
12:32
-
10:29
-
10:04
-
00:33
- 18 сентября 2020
-
23:16
-
20:22
-
19:15
-
17:12
-
16:30
- 17 сентября 2020
-
16:25
-
16:01
-
15:26
-
15:10
-
13:52
-
13:52
-
12:31
-
11:39
-
11:30
-
11:21
-
10:44
- 16 сентября 2020
-
12:49
-
11:55
-
09:20
- 15 сентября 2020
-
20:09
-
17:16
-
16:02
-
11:18
Партнерский контент