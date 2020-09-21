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«Маленько закислилась». Павлова — о третьем месте в спринте на ЧР по летнему биатлону

«Маленько закислилась». Павлова — о третьем месте в спринте на ЧР по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала третье место, которое она заняла в спринтерской гонке чемпионата России по летнему биатлону.

«Готовилась не в команде – так получилось, и боялась, что всё лето вкалывала и приехала… В спринте самочувствие нормальное, но есть над чем работать. Я не подводилась к стартам, поэтому не хватило на последний круг, маленько закислилась.

Я готовлюсь с командой, отдала все часы. Когда команда поехала на сбор в Ижевск, у меня был диплом, надо было защититься. Потом встало под вопросом, будут ли вообще горы, а Сёминский перевал открыли. И отпросилась туда, 30 июля спустилась, а они 1 августа поднялись в Сочи – то есть у меня не было варианта подниматься заново», — сказала спортсменка в эфире телеканала «Матч ТВ».

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