15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Светлана Миронова: на пристрелке я уже промокла и замёрзла, но на старт смогла настроиться

Светлана Миронова: на пристрелке я уже промокла и замёрзла, но на старт смогла настроиться
Комментарии

Серебряный призёр спринтерской гонки на чемпионате России по летнему биатлону Светлана Миронова рассказала, как проходила гонка.

«Последний круг был очень динамичным, тренеры гнали меня по дистанции. В индивидуальной гонке я была третьей, сейчас — вторая, так что продвигаюсь вверх. На пристрелке я уже промокла и замёрзла, но на старт смогла настроиться», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Победительницей спринтерской гонки стала Екатерина Глазырина. Спортсменка чисто прошла оба огневых рубежа. Отставание Мироновой от лидера составило 1,9 секунды. Замкнула тройку Евгения Павлова.

В прошедшей 19 сентября индивидуальной гонке Миронова заняла третье место, уступив 58,8 секунды победившей Виктории Сливко.

Материалы по теме
Екатерина Глазырина с чистой стрельбой выиграла спринт на летнем чемпионате России
Комментарии
Новости. Биатлон