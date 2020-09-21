Светлана Миронова: на пристрелке я уже промокла и замёрзла, но на старт смогла настроиться
Серебряный призёр спринтерской гонки на чемпионате России по летнему биатлону Светлана Миронова рассказала, как проходила гонка.
«Последний круг был очень динамичным, тренеры гнали меня по дистанции. В индивидуальной гонке я была третьей, сейчас — вторая, так что продвигаюсь вверх. На пристрелке я уже промокла и замёрзла, но на старт смогла настроиться», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Победительницей спринтерской гонки стала Екатерина Глазырина. Спортсменка чисто прошла оба огневых рубежа. Отставание Мироновой от лидера составило 1,9 секунды. Замкнула тройку Евгения Павлова.
В прошедшей 19 сентября индивидуальной гонке Миронова заняла третье место, уступив 58,8 секунды победившей Виктории Сливко.
Екатерина Глазырина с чистой стрельбой выиграла спринт на летнем чемпионате России
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