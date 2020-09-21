Евгения Павлова: не могла тренироваться с командой, потому что сдавала диплом

К нынешнему сезону биатлонистка Евгения Павлова готовилась отдельно от команды. Почему так получилось, хотя её пригласили на централизованную подготовку, Павлова рассказала после спринтерской гонки на летнем чемпионате России в Тюмени, в которой она стала третьей.
«Прежде всего я довольна, что смогла попасть в призёры. А то, наверное, думают все — куда пропала, чем занимается? А я пашу всё лето, тренируюсь.
Так получилось, что работала отдельно от команды. Когда у девчонок начался централизованный сбор в Ижевске, я защищала диплом, теперь вот землемером работать могу. Конечно, я объяснила ситуацию старшему тренеру команды Михаилу Викторовичу Шашилову. Мы договорились, что будем постоянно на связи. А затем у нас просто небольшое расхождение по графикам получилось. Я отправилась на Сёминский перевал, а когда уже спустилась с высоты, девчонки в Сочи заехали. В общем, я очень рада вновь быть в команде", — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 21 сентября 2020
-
12:58
-
12:01
-
11:50
-
11:45
-
11:19
-
11:09
-
10:50
-
10:47
-
10:39
-
10:29
-
10:13
-
09:59
-
09:24
-
09:10
- 20 сентября 2020
-
23:11
-
21:57
-
20:23
-
17:58
-
14:34
-
11:45
-
11:33
-
00:10
-
00:01
- 19 сентября 2020
-
17:51
-
14:05
-
13:08
-
12:32
-
10:29
-
10:04
-
00:33
- 18 сентября 2020
-
23:16
-
20:22
-
19:15
-
17:12
-
16:30