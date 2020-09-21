Евгения Павлова: не могла тренироваться с командой, потому что сдавала диплом

К нынешнему сезону биатлонистка Евгения Павлова готовилась отдельно от команды. Почему так получилось, хотя её пригласили на централизованную подготовку, Павлова рассказала после спринтерской гонки на летнем чемпионате России в Тюмени, в которой она стала третьей.

«Прежде всего я довольна, что смогла попасть в призёры. А то, наверное, думают все — куда пропала, чем занимается? А я пашу всё лето, тренируюсь.

Так получилось, что работала отдельно от команды. Когда у девчонок начался централизованный сбор в Ижевске, я защищала диплом, теперь вот землемером работать могу. Конечно, я объяснила ситуацию старшему тренеру команды Михаилу Викторовичу Шашилову. Мы договорились, что будем постоянно на связи. А затем у нас просто небольшое расхождение по графикам получилось. Я отправилась на Сёминский перевал, а когда уже спустилась с высоты, девчонки в Сочи заехали. В общем, я очень рада вновь быть в команде", — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.