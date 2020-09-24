Украинка Яна Бондарь завершила карьеру

Украинская биатлонистка Яна Бондарь завершила спортивную карьеру.
«Я, честно говоря, уже просто хочу семью, хочу быть с мужем дома, и всё.
Тяжело было принимать это решение? Нет, абсолютно, вот даже сейчас говорю об этом и улыбаюсь. Я ведь пробовала вернуться, но надо объективно смотреть на вещи – у меня это вышло не очень хорошо, скажем так. Не хочу пятнать биатлон своим именем.
В целом буду страшно скучать по биатлону, ведь он, по сути, и есть моя жизнь. Даже те, кто просто болеет за нас, за украинских биатлонистов, тоже являются частичкой моей жизни. Но теперь уже я буду по ту сторону экрана болеть и держать кулачки за наших», — приводит слова Бондарь biathlon.com.ua.
29-летняя Бондарь — двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, многократный призёр Универсиады. Спортсменка трижды поднималась на подиум в личных гонках на этапах Кубка IBU.
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