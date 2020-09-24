Екатерина Глазырина временно отстранена из-за возможных нарушений антидопинговых правил

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от выступления на международных соревнованиях из-за возможных допинговых нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).



Также не сможет выступать в ближайшее время бывший член сборной России, в настоящее время представляющий сборную Южной Кореи Тимофей Лапшин.



Информация о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил появилась в результате изучения результатов отчёта Ричарда Макларена и информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

33-летняя Глазырина является двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира Екатерина пять раз была на подиумах (бронза в личной гонке и четыре медали в эстафетах — два серебра и две бронзы).