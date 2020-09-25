«Профанация». Подчуфарова отреагировала на решение CAS по Зайцевой, а потом удалила пост

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в сезоне-2019/2020 дебютировала в составе сборной Словении, прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые подозревались в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. Напомним, CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой.

«Цирк не бывает плохим, там всегда нормально». Привет, профанация. «Триада», «Шапито». Ух. С языка сняли.

Когда ещё юниоркой меня взяли в команду в 2013 году, я впервые тренировалась с этими девушками из основы. Ориентировалась, мотивировалась, стремилась. Мне повезло, что я начинала с этим поколением спортсменок. Жаль, что спорт сегодня таков», — написала Подчуфарова в своём «инстаграме», но вскоре удалила пост.