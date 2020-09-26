Олимпийский чемпион Тарасов требует у СБР 3,5 млн рублей

Олимпийский чемпион 1994 года Сергей Тарасов требует у Союза биатлонистов России (СБР) выплатить ему 3,5 млн рублей за работу в качестве члена правления организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.



Претензия Тарасова исходит из того, что за работу на посту члена правления федерации он должен был получать 250 тыс. рублей в месяц. Соответствующий трудовой договор был подписан Тарасовым и бывшим президентом СБР Владимиром Драчевым. В случае невыполнения требований бывший член правления может обратиться в суд.



«Пусть комментирует тот, кто об этом сообщает. Я об этом говорить не хочу», — Сергей не стал вдаваться в подробности инцидента.

Напомним, накануне внеочередных выборов главы СБР в начале лета Тарасов поддерживал Драчёва, который впоследствии снял свою кандидатуру.