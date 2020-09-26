Предновогодние этапы Кубка мира по биатлону пройдут на двух стадионах

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) внёс изменения в календарь Кубка мира сезона-2020/2021 в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте IBU.
По решению исполкома все четыре этапа, которые должны состояться до Нового года, пройдут в срок и сохранят запланированную программу, но будут проведены только на двух стадионах. Решение принято, чтобы свести к минимуму поездки и обеспечить безопасность спортсменов и всех участников соревнований.
После первого этапа Кубка мира в Контиолахти биатлонисты останутся в Финляндии, где пройдёт и второй этап. По начальному плану, второй этап должен был принять Эстерсунд (Швеция). Третий и четвёртый этапы примет Хохфильцен (Австрия). Хозяином предновогоднего этапа должен был стать Анси (Франция).
Исполком подтвердил, что чемпионат мира 2021 года пройдёт с 9 по 21 февраля в Поклюке (Словения). Решение по январским этапам Кубка мира будет принято в октябре.
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