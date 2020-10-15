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Союз биатлонистов Норвегии решил запросить у IBU документы по фтору

Союз биатлонистов Норвегии решил запросить у IBU документы по фтору
Биатлон / Кубок мира 0

Союз биатлонистов Норвегии запросит у Международного союза биатлонистов (IBU) письменное подтверждение разрешения на использование фторсодержащих мазей для лыж в сезоне-2020/2021. Об этом рассказал сервисмен сборной Норвегии Тобиас Даль Фенре.

Напомним, введение запрета на использование фторсодержащих восков при подготовке лыж к соревнованиям было отложено с текущего сезона на июль 2021 года. Решение принято в связи с необходимостью дальнейшего тестирования устройства по выявлению фтора.

«У нас должны быть документы от IBU, подтверждающие, что то, что мы делаем, является законным», – приводит слова Фенре VG.

Отмечается, что в Союзе биатлонистов Норвегии захотели получить письменное объяснение того, как IBU интерпретирует правила по фтору, которые регулируются Евросоюзом.

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