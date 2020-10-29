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Лопухов: мне предлагали возглавить женскую сборную, но из-за возраста мне уже сложно

Лопухов: мне предлагали возглавить женскую сборную, но из-за возраста мне уже сложно
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший тренер мужской сборной России Николай Лопухов сообщил, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв предлагал ему стать главным тренером женской национальной команды.

«Переговоры такие были, но всё-таки в таком возрасте мне сложно уже работать в команде, а тем более в период пандемии (Лопухову – 75 лет. — Прим. „Чемпионата“). Помогать ещё можно, а возглавить уже тяжело.

Предлагал мне Драчёв. Михаил Викторович Шашилов тоже мне предлагал, но я подумал и отказался.

Считаю, что правильно сделали, что в итоге назначили Шашилова. Он уже зрелый человек, который прошёл серьёзную подготовку, его спортсменки достаточно сильны в сборной», — приводит слова Лопухова News.ru.

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