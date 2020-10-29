Лопухов: мне предлагали возглавить женскую сборную, но из-за возраста мне уже сложно

Бывший тренер мужской сборной России Николай Лопухов сообщил, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв предлагал ему стать главным тренером женской национальной команды.



«Переговоры такие были, но всё-таки в таком возрасте мне сложно уже работать в команде, а тем более в период пандемии (Лопухову – 75 лет. — Прим. „Чемпионата“). Помогать ещё можно, а возглавить уже тяжело.



Предлагал мне Драчёв. Михаил Викторович Шашилов тоже мне предлагал, но я подумал и отказался.



Считаю, что правильно сделали, что в итоге назначили Шашилова. Он уже зрелый человек, который прошёл серьёзную подготовку, его спортсменки достаточно сильны в сборной», — приводит слова Лопухова News.ru.