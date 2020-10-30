Фуркад: удивлялся, почему Свендсен не уходит из спорта

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад признался, что в последние годы карьеры Эмиля Хегле Свендсена не понимал, почему тот продолжает соревноваться.

«Я удивлялся, что он не завершает карьеру. Он больше не поднимался регулярно на подиум, и я не видел, чтобы он проявлял интерес к тому, чтобы бывать там.

Я понял Эмиля, когда выступал на домашнем этапе во Франции в прошлом году. Я не мог тогда бороться за подиум в каждой гонке, но гордился зрительским интересом, который мы привлекли к соревнованиям в Анси. Я был горд за товарищей по команде, которые могли сражаться за самые высокие места. Я радовался и другим вещам в этом спорте, а не только победам», — приводит слова Фуркада NRK.

Свендсен ушёл из биатлона после Олимпиады-2018, где завоевал два серебра в эстафетах и бронзу в масс-старте. Перед этим норвежец не побеждал на этапах Кубка мира с декабря 2014 года.