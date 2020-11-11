Гараничев с одним промахом выиграл первую контрольную гонку сборной России по биатлону

Евгений Гараничев одержал победу в первой контрольной гонке сборной России по биатлону, которая прошла на сборах в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в «инстаграме» Союза биатлонистов России (СБР).
10-километровый спринт Гараничев, допустивший один промах, пробежал за 24 минуты 40 секунд. Вторым стал чисто отстрелявшийся Пётр Пащенко, отставший на секунду, а третье и четвёртое места поделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.
Контрольная гонка сборной России. Мужчины. Спринт
1. Евгений Гараничев – 24.40 (1)
2. Пётр Пащенко – 24.41 (0)
3-4. Антон Бабиков – 24.54 (1)
3-4. Эдуард Латыпов – 24.54 (3)
5. Семён Сучилов – 24.57 (1)
6. Вадим Филимонов – 25.18 (0)
7. Кирилл Стрельцов – 25.24 (2)
8. Дмитрий Иванов – 25.27 (0)
9. Карим Халили – 25.38 (2)
10. Василий Томшин – 25.46 (2)
11. Кирилл Бажин – 25.49 (2)
12. Игорь Малиновский – 25.55 (3)
13. Алексей Петров – 26.10 (2)
14. Алексей Вагин – 26.14 (2)
15. Рустам Каюмов – 26.54 (4).
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