Гараничев с одним промахом выиграл первую контрольную гонку сборной России по биатлону

Евгений Гараничев одержал победу в первой контрольной гонке сборной России по биатлону, которая прошла на сборах в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается в «инстаграме» Союза биатлонистов России (СБР).

10-километровый спринт Гараничев, допустивший один промах, пробежал за 24 минуты 40 секунд. Вторым стал чисто отстрелявшийся Пётр Пащенко, отставший на секунду, а третье и четвёртое места поделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Контрольная гонка сборной России. Мужчины. Спринт

1. Евгений Гараничев – 24.40 (1)

2. Пётр Пащенко – 24.41 (0)

3-4. Антон Бабиков – 24.54 (1)

3-4. Эдуард Латыпов – 24.54 (3)

5. Семён Сучилов – 24.57 (1)

6. Вадим Филимонов – 25.18 (0)

7. Кирилл Стрельцов – 25.24 (2)

8. Дмитрий Иванов – 25.27 (0)

9. Карим Халили – 25.38 (2)

10. Василий Томшин – 25.46 (2)

11. Кирилл Бажин – 25.49 (2)

12. Игорь Малиновский – 25.55 (3)

13. Алексей Петров – 26.10 (2)

14. Алексей Вагин – 26.14 (2)

15. Рустам Каюмов – 26.54 (4).