Этапы Кубка мира в Хохфильцене пройдут без зрителей

На третий и четвертый этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в Хохфильцене (Австрия), не будут допущены зрители, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета соревнований. Такое решение было принято по причине сложной ситуации в регионе, связанной с распространение коронавируса.



Третий этап Кубка мира сезона-2020/2021 пройдёт с 7 по 13 декабря, четвёртый — с 14 по 20 декабря.



Ранее стало известно об аналогичных решениях организаторов этапов в итальянском Антхольце (21–24 января 2021 года) и немецком Обрехофе (7–10 января).

В то же время первый и второй этапы Кубка мира, которые пройдут в Контиолахти (Финляндия), смогут посетить болельщики — на трибуны одновременно допустят не более 4500 зрителей.

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.