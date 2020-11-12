Этапы Кубка мира в Хохфильцене пройдут без зрителей
На третий и четвертый этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в Хохфильцене (Австрия), не будут допущены зрители, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета соревнований. Такое решение было принято по причине сложной ситуации в регионе, связанной с распространение коронавируса.
Третий этап Кубка мира сезона-2020/2021 пройдёт с 7 по 13 декабря, четвёртый — с 14 по 20 декабря.
Ранее стало известно об аналогичных решениях организаторов этапов в итальянском Антхольце (21–24 января 2021 года) и немецком Обрехофе (7–10 января).
В то же время первый и второй этапы Кубка мира, которые пройдут в Контиолахти (Финляндия), смогут посетить болельщики — на трибуны одновременно допустят не более 4500 зрителей.
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