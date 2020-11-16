Сборная Украины назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав на первый этап Кубка мира, который стартует 28 ноября в финском Контиолахти, сообщает Suspilne.

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артём Прима

Сергей Семёнов

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Женщины

Елена Пидгрушная

Вита Семеренко

Валентина Семеренко

Юлия Джима

Дарья Блашко

Екатерина Бех

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Холменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.